Comitetul Executiv National al PSD a decis sambata, la Mamaia, sa il actioneze in instanta pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca a afirmat ca Guvernul este corupt, a anuntat presedintele social-democratilor, Viorica Dancila.



''Legat de afirmatia presedintelui Romaniei ca acest Guvern este corupt, vom actiona in judecata pentru ca, asa cum am spus, este foarte usor sa lipesti etichete, dar aceste etichete trebuie sa aiba un fundament. Nu am avut niciodata probleme de coruptie, ba dimpotriva, am fost unul dintre luptatorii pentru statul de drept, dar si pentru respectarea…