Dancila il va demite marti pe seful CNAS, daca nu-si da intre timp demisia

Premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va demite marti pe presedintele Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, daca acesta nu-si va de demisia.



Dancila a precizat ca a trimis Corpul de control la CNAS.



"Azi am trimis Corpul de control al primului-ministru la CNAS. Dupa cum stiti, am cerut demisia domnului Vulcanescu. Maine, daca dansul nu-si va prezenta demisia, il demit si am cerut o propunere ministrului Sanatatii, pentru ca am vazut ca in spatiul public a aparut ideea ca nu stiu cine face propunerea. Nominalizarea pentru presedintele CNAS…