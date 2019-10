Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Viorica Dancila, fostul jurnalist Nelu Barbu, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai (China), au relatat surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.Nelu Barbu a fost, in ultima perioada, jurnalist…

- Viorica Dancila îi cheama miercuri pe deputații și senatorii social-democrați ,la Vila Lac, începând cu ora 17.30. Întâlnirea are loc în contextul în care se poarta ultimele negocieri și se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzura. Surse social…

- Jucatorul prim-divizionarei de baschet Alexandru Coconea se afla in China, cu lotul național U23. Naționala 3×3 a Romaniei va participa cu incepere de joi la Campionatul Mondial, ce va avea loc in localitatea Lanzhou. „Ma bucur ca am ocazia sa particip la acest campionat mondial și ca am ocazia sa reprezint…

- Actiunile London Stock Exchange au crescut semnificativ miercuri, dupa ce rivala Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a propus combinarea celor doi operatori bursieri, care evalueaza LSE la 32 miliarde de lire sterline (39 miliarde de dolari), transmit DPA, BBC si Reuters. Oferta nesolicitata…

- Atat premierul Viorica Dancila, cat si purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, au anuntat ca a fost impus un prag minim, iar purtatorul de cuvant a precizat ca pragul este de 100 de lei. La doar o ora dupa anunt, Executivul a retras informatiile si a anuntat ca valoarea burselor scolare va fi…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori, relateaza Reuters, citat…

- Era de asteptat sa se petreaca o miscare de amploare in ceea ce este deja super-tensionata relatie comerciala intre Washington si China, asta dupa ce, in aceasta saptamana, la Shanghai, delegatiile celor doua tari au intrerupt brusc negocierile, fara niciun fel de explicatie.

- O informație potrivit careia compania americana ExxonMobil vrea sa renunțe la proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagra a starnit rumoare pe piața energiei. Au inceput sa sune telefoanele, iar opinia publica s-a indignat: Pleaca americanii! Ulterior, lucrurile s-au mai nuanțat. O alta informație…