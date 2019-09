Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, ca PSD il sustine in continuare pe Teodor Melescanu pentru functia de presedinte al Senatului. "Il sustinem in continuare pe domnul Teodor Melescanu si cred cu tarie ca maine va fi ales presedintele Senatului", a afirmat Dancila, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Ea a spus ca PSD, atunci cand promite un lucru, se tine de promisiune. "Am vorbit cu domnul Melescanu despre candidatura domniei sale si vom merge pana la capat cu aceasta candidatura. (...) A fost un vot si in momentul in care luam o decizie, eu cred ca in partid trebuie…