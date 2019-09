Stiri pe aceeasi tema

- Șefa PSD Viorica Dancila a transmis miercuri seara, dupa ce liderul Pro Romania a zis despre ea ca a „cumparat parlamentari” și ca daca nu vrea sa iși dea demisia atunci „o sa chem mascații sa o scoatem din Guvern”, ca se simte amenințata și daca Ponta nu vine cu dovezi pentru afirmațiile sale, atunci…

- Premierul Viorica Dancila a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca il someaza pe Victor Ponta sa aduca dovezi pentru acuzațiile pe care le-a facut la adresa ei, in caz contrar, va depune plangere impotriva liderului Pro Romania. Redam integral mesajul publicat de Viorica Dancila pe contul ei de Facebook:…

- „Inchidem aceasta zi cu un alt agitator al scenei politice. Am vazut astazi in Victor Ponta un om disperat, iresponsabil și lipsit de credibilitate. Am vazut un om care, pentru a-și atinge scopul personal, e in stare sa minta, sa acuze fara sa prezinte dovezi, sa calce și pe cadavre. Nu toți…

- Ziarul Unirea Dancila, plangere penala pe numele președintelui. „Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis folosește expresia ‘Guvern corupt’” Premierul Viorica Dancila va depune maine dimineața plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, dupa ce, acesta a folosit expresia „Guvern…

- Alexandru Cumpanașu susține ca va depune o plangere penala impotriva INML, dupa ce raportul Corpului de Control al ministerului Sanatații cu privire la acest caz a fost facut public.”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente care sa ma puna…

- PSD a anuntat, marti, ca va depune o plangere penala impotriva liberalilor care acuza guvernul PSD-ALDE ca a masluit rectificarea bugetara si ca a furat 10- din PIB in ultimii doi ani si jumatate. Social-democratii sustin ca aceste afirmatii sunt false si pun in pericol securitatea nationala. „PSD condamna…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat marti ca va depune plangere penala dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari care ar fi fost realizate in perioada primului sau mandat la minister si in care fostul director al CFR Calatori, Iosif Szentes vorbeste despre presiuni si despre o presupusa…

- Dupa incidentul cu Anamaria Prodan care il lovește cu pumnul pe antrenorul Dan Alexa, a aparut un nou moment incredibil in Liga 1. Un eveniment grav s-a petrecut la FC Hermannstadt. Filip Jazvic l-a luat la pumni pe Razvan Zamfir, supranumit "Moggi de Romania", anunța digisport.ro.Croatul…