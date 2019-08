Stiri pe aceeasi tema

- LIVE TEXT cu declaratiile prim-ministrului realizat de hotnews.ro Klaus Iohannis nu si-a inteles rolul constitutional Atitudinea sa nu e deloc surprinzatoare. De doi ani si jumatate se foloseste de functie pentru a critica acest guvern Dl Iohannis a inlocuit datoria de mediator cu cea de sabotaj Este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca il someaza pe seful statului sa probeze afirmatia ca guvernul este corupt.„Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis folosește de la tribuna oficiala a Administrației Prezidențiale expresia “Guvern corupt”. Il somez pe candidatul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca, in ultima saptamana din august, Guvernul va emite o ordonanța de urgența in vederea inaspririi pedepselor pentru criminali și violatori, in contextul cazului de la Caracal. Viorica Dancila a declarat la Antena 3 ca nu mai vrea sa ia decizii care țin de domeniul…

- Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul isi va asuma masurile, in urma crimelor de la Caracal, prin Ordonanta de Urgenta, Parlamentul urmand a fi convocat in sesiune extraordinara. Premierul a salutat demisia șefului STS, insa l-a criticat pentru reactia intarziata. "Mi-aș fi dorit sa il motiveze…

- Premierul Viorica Dancila nu se razgândește și spune ca nu o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia parchetului European pentru ca asupra ei „planeaza mai multe suspiciuni”, iar daca una dintre acuzațiile care i se aduc fostei șefe a DNA se va adeveri „nu vom plati pe persoana…

- Premierul Viorica Dancila susține ca Guvernul nu va mai adopta nicio Ordonanța de Urgența legata de funcționarea justiției și ca orice modificare privind funcționarea sistemului judiciar trebuie sa treaca printr-o dezbatere transparenta, cu consultarea celor din sistem și a

- Și nu scoate o vorba despre succesul moțiunii! Cu aplombul dirigintelui care someaza „loazele” clasei sa se apuce sa invețe dupa notițele luate la cursul sau, președintele Klaus Iohannis cere modificari substanțiale ale legislației electorale, printre care vot anticipat timp de 8 zile la alegerile prezidențiale,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta si a afirmat ca acest proiect va aduce "ordine in administratie". "Un Cod...