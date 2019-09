Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul CCR de miercuri arata ''foarte clar abuzul presedintelui Klaus Iohannis'' in ceea ce priveste refuzul de a numi ministrii interimari si a asigura functionarea ministerelor Energiei, Mediului si Relatiei cu Parlamentul, a transmis miercuri, pe Facebook, premierul Viorica Dancila. "Fie ca vorbim…

- In acest context, ea a facut un apel la președintele Klaus Iohannis sa lase la o parte jocurile politice și sa renunțe la blocarea guvernului pentru a nu periclita funcționarea instituțiilor statului.De astfel, Mihai Fifor a scris pe pagina sa de Facebook ca in tot acest timp a incercat…

- Viorica Dancila a declarat ca așteapta de la Klaus Iohannis un raspuns legat de miniștri interimari, pentru a nu ține Guvernul blocat. Premierul face apel la șeful statului sa nu se ambiționeze in a ii refuza pe cei propuși, din cauza unor vendete politice, potrivit TVR. „Aștept din partea președintelui…

- Premierul Vasilica Dancila scrie, pe Facebook , ca așteapta raspuns din partea președintelui privind propunerile de miniștri interimari pentru Energie, Mediu și relația cu Parlamentul

- "Aștept din partea președintelui Iohannis un raspuns privind propunerile de miniștri interimari pentru Energie, Mediu și relația cu Parlamentul. Au trecut deja cateva zile. Inca mai sper ca domnul Iohannis sa dezvolte capacitatea de a ințelege ca blocarea Executivului nu ajuta guvernarea și stabilitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat azi doua decrete care au oficializat schimbarea de la conducerea Ministerului Educației Naționale. Klaus Iohannis a semnat atat decretul de revocare a Ecaterinei Andronescu, cat și decretul de numire, cu titlul de interimar, a lui Valer Daniel Breaz, la conducerea…

- Ne place sau nu, prima persoana care readuce in actualitate cuvantul „reforma” este Viorica Dancila. Ani de zile nu s-a vorbit decat despre „modificari”. PSD a fost pus la zid pentru ca repeta de dimineata pana seara ca vrea sa modifice ba legile justitiei, ba sistemul de impozitare, ba nu stiu ce alta…

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…