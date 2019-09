Dăncilă îi păstrează pe „aldiștii” din Guvern „sub acoperire” după „modelul Meleșcanu” Adica, deocamdata, nu le cere sa treaca la PSD Președintele PSD, Viorica Dancila, a dat asigurari ca nu li se va cere celor din ALDE sa se inscrie in PSD drept condiție pentru continuarea colaborarii. Astfel ii incurajeaza practic pe toți reprezentanții ALDE cu funcții obținute politic și pe care nu vor sa le piarda sa preia modelul Teodor Meleșcanu, prin care raman nominal membri ai partidului lui Tariceanu, dar raman totodata și la putere, contrar deciziei conducerii ALDE. ”Noi nu am cerut sa-și dea demisia din ALDE și sa treaca la PSD. Oamenii au hotarat și am vazut in ultima perioada in spațiul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

