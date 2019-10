Premierul Viorica Dancila a iesit, miercuri seara, la sediul central al PSD, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, in urma motivarii deciziei CCR privind respingerea numirii ministrilor si a interimarilor in Guvern. Potrivit premierului, "modul in care candidatul Iohannis se raporteaza la obligațiile constituționale ingrijoreaza". "Acest lucru reiese din motivarea CCR care constata in legatura cu respingerea unui profesionist in funcția de ministru al Justiției ca “termenii folosiți in declarația publica sunt straini rolului și importanței funcției de președinte al statului și aduc…