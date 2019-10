Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a iesit, miercuri seara, la sediul central al PSD, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, in urma motivarii deciziei CCR privind respingerea numirii ministrilor si a interimarilor in Guvern. Potrivit premierului, "modul in care candidatul Iohannis se raporteaza…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca CCR a dat dreptate Guvernului prin ultimele decizii si i-a cerut sefului statului sa numeasca ministri interimari imediat si sa motiveze in scris respingerile facute. "CCR da dreptate Guvernului, presedintele a incalcat…

- Dupa cum stim, Curtea Constituționala a admis parțial sesizarea Guvernului in ce privește refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi miniștrii interimari propuși de premierul Viorica Dancila. Curtea Constituționala a dat si o decizie in conflictul dintre președinte și premier in ce privește miniștrii…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat miercuri, pe Facebook, la decizia Curții Constituționale, susținand ca aceasta este dovada ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția. Presedintele PSD acuza un abuz din partea presedintelui și ii cere sa semneze de indata decretele. Premierul mai spune…

- Principalele evenimente din saptamana 9 - 15 septembrie *** Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Comitetului Executiv National pentru a discuta despre situatia Guvernului si solutii pentru deblocarea activitatii acestuia, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa numeasca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru Klaus Iohannis, precizand ca romanii asteapta explicatii referitoare la motivul pentru care seful statului incalca in mod repetat Constitutia, potrivit Mediafax. „Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit…

- Premierul Viorica Dancila il acuza pe Klaus Iohannis ca „face un abuz de putere și continua blocarea activitații Guvernului”. Mai mult, susține ca președintele nu a venit cu „nicio soluție de deblocare a crizei”. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Viorica Dancila a afirmat ca „Palatul Cotroceni a…