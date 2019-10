Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care l-a acuzat de „ipocrizie” și „demagogie”, cerându-i sa numeasca „imediat” miniștrii interimari dupa ce judecatorii Curții Constituționale au dat dreptate Guvernului…

- Premierul Viorica Dancila a iesit, miercuri seara, la sediul central al PSD, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, in urma motivarii deciziei CCR privind respingerea numirii ministrilor si a interimarilor in Guvern. Potrivit premierului, "modul in care candidatul Iohannis se raporteaza…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, miercuri seara, presedintelui Iohannis sa semneze imediat, și nu "de îndata", numirile ministrilor interimari, sfatuindu-l sa mai ia o pauza de la pozele de campanie.

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca Opozitia „fuge” de propria motiune de cenzura si ca a demonstrat astazi „ca nu au numarul suficient de voturi” astfel incat aceasta sa treaca. Premierul l-a atacat apoi pe presedintele Klaus Iohannis si i-a cerut sa-i numeasca in functie…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, susține o declaratie de presa la sediul central al PSD. Premierul a subliniat ca Opoziția are niște incercari jenante in ceea ce privește organizarea...

- Viorica Dancila ii atrage atenția lui Klaus Iohannis ca persista in conflictul constituțional constatat de CCR, prin refuzul de a numi miniștrii interimari, așa cum a cerut Curtea.Dancila ii cere lui Iohannis sa respecte Constituția țarii, pe care a jurat la investire, in decembrie 2014 și…

- CCR a admis, parțial, existența unui conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și Președinție, generat de refuzul lui Iohannis de a semna decretele de revocare inaintate de primul ministru și de...

- Premierul Viorica Dancila i-a dat joi seara replica președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a anunțat ca respinge categoric propunerile de miniștri interimari. "Din nefericire, Palatul Cotroceni...