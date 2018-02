Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca în cadrul întrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia României în 2019 la Consiliul UE,

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi seara, despre intalnirea sa cu ministrul Tudorel Toader si ce i-a cerut sa faca in ceea ce priveste sefa DNA, despre intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si despre problemele generate de Legea salarizarii si trecerea conributiilor..

"Se incearca deturnarea votului cetatenilor", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului.Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- In urma dezvaluirilor facute in emisiunea Sinteza zilei de la Antena 3 din seara zilei de duminica, 11 februarie, Președintele CSM, Simona Marcu a declarat pentru Q Magazine: „Voi sesiza Inspecția judiciara. Opinia publica are dreptul sa afle adevarul cat mai repede!”Dezvaluirile fostului…

- Olguta Vasilescu a spus recent ca inainte de aparitia Legii salarizarii, existau foarte multi bugetari cu salarii mai mari decat cel al presedintelui si a afirmat ca, desi nu il iubeste pe Klaus Iohannis, un sistem bugetar corect este cu salariul presedintelui in varful piramidei salariale.„De…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca inainte de aparitia Legii salarizarii, existau foarte multi bugetari cu salarii mai mari decat cel al presedintelui Romaniei si afirma ca, desi nu il iubeste pe Klaus Iohannis, un sistem bugetar corect este cu salariul presedintelui in varful piramidei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca activitatea fiecarui ministru al cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu - Tariceanu.

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada 30 iunie – 13 noiembrie 2017. La Buzau, pe functia de procuror a fost numit Tudor Florian-Razvan la Parchetul de pe langa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca 60% dintre bugetari, cei care se aflau la baza piramidei salariale, aveau salarii intre cel minim și 4.000 de lei. La jumatatea piramidei, erau 37% dintre salariații, cu salarii intre 4.000 și 7.000 de lei, iar ”in varful piramidei situația scapase totalmente de…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin SPP. Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decât e…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- 24 de ore i-au fost de ajuns presedintelui Klaus Iohannis pentru a o desemna pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat pentru postul de europarlamentar este argeseanca Maria…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Uniunea Salvati Romania va participa la consultarile de la Cotroceni si va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa faca o propunere de premier din afara coalitiei PSD-ALDE. 'In momentul de fata, noi consideram ca solutia corecta este cea a alegerilor anticipate. Orice prim-ministru care va fi propus…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat,…

- Uniunea Salvati Romania (USR) ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE si sustine solutia alegerilor anticipate, deoarece coalitia PSD-ALDE "si-a pierdut orice fel de legitimitate de a mai guverna Romania". "USR considera ca retragerea…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Propunerea PSD pentru postul de ministru al apelor si al padurilor urmeaza sa ajunga, astazi, la presedintele Klaus Iohannis. Este vorba despre senatorul Ioan Denes, care va prelua portofoliul vacant dupa demisia Doinei Pana. Nominalizarea a fost facuta, ieri, la ...

- Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea “conflictului” intre stat si societate. “Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice.…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Jurnalistul Moise Guran a postat pe blogul sau un mesaj în care îi cere președintelui României, Klaus Iohannis, sa se implice în protestele #Rezist care se desfașoara în aceasta perioada în Capitala și în principalele orașe din țara. "Strada și…

Andreea Dumitrache, reporterul Antena 3, a povestit la "Ediție speciala" câteva detalii din culisele recepției de 1 Decembrie de la Cotroceni. Laura Codruța Kovesi s-a întreținut cu Augustin Lazar și ambii au vorbit cu Hans Klemm, ambasadorul SUA. Klaus Iohannis

- Intrebat, la Parlament, daca aceasta tema se afla pe agenda coaliției, Tariceanu a negat. "Nu știu cine a lansat aceasta tema, cred ca trebuie sa ii intrebați pe cei de la PNL mai degraba. Nu stau sa fac speculații la speculații. Nu, in mod clar și lipsit de orice echivoc. Nu!", a afirmat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Alianța PSD-ALDE are ca scop demiterea președintelui Klaus Iohannis, iar astfel liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa asigure interimatul. Scopul, susține Orban, este adoptarea, cu orice preț, modificarilor la Legile Justiției. …

- Anul trecut, cei doi lideri nu au fost invitați pe motiv ca sunt penali. Calin Popescu Tariceanu a refuzat invitația președintelui Klaus Iohannis in acest an. Analistul Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3: ”Sarbatoarea noastra naționala se numește `Ziua Marii Uniri`. Un calcul politic…

Radu Enache, avocatul fostului principe Nicolae, a declarat, duminica seara la Antena 3, ca acesta nu este interesat de averea Regelui.Potrivit avocatului, Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, nu este implicat in niciun conflict pentru averea regelui Mihai, aceasta avere revenind