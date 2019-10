Viorica Dancila a trimis, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru aprobarea președintelui Iohannis, propunerile pentru noi miniștri interimari pentru mai multe ministere. Insa, a uitat sa trimita și propunerea pentru desemnarea lui Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor, ca vicepremier interimar. A revenit dupa trei ore, cu o erata, in care ii propune Președintelui sa dispuna emiterea decretului prezidențial The post Dancila i-a trimis lui Iohannis propunerile de noi interimari, dar l-a uitat pe Orlando Teodorovici. A revenit cu o erata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…