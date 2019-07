Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor universitar roman, care a predat la Universitatea Beijing, se afla dupa gratii in China, dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru complicitate la frauda contractuala. Romanul sustine ca este nevinovat si ca este o victima a sistemului de justitie chinez, iar in ultimii ani…

- Monitorul oficial a republicat ordonanța de privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție care seamana foarte mult cu un minister, având în vedere atribuțiile, adica inițiaza proiecte, propune, administreaza scheme de ajutor de stat etc.…

- Primaria Comunei Sacele, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent ndash; Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate.Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale…

- Nicolae Robu a admis ca a discutat cu cei de la Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana despre deblocarea urgenta a unor sume de bani, fara de care aceasta ar avea mari probleme. Seful primariei a recunoscut ca au fost anumite probleme cu banii, ca a fost un varf de plata a unor datorii ale…

- Populația școlara în anul școlar/universitar 2018-2019 a fost de 3.54 milioane persoane, în scadere cu peste 31.000 de elevi fața de anul școlar/universitar precedent, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. Aproape jumatate din populația școlara era înscrisa…

- Statistica ne arata ca in finala alegerilor prezidentiale intra un candidat al dreptei cu un reprezentant al stangii. Prin dreapta se intelegea la primele randuri de alegeri PNTCD si PNL, aliate in CDR, in 2004 PNL si PD (Alianta DA), sustinandu-l pe Traian Basescu, pentru ca in 2014 PNL sa-l aiba candidat…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, in data de 10.06.2019, ora 10.00 proba scrisa, la sediul din Constanta, strada Unirii nr. 23.Cerinte: vechime minimum 5 ani; studii…

- Am un coleg la Sociologie, Manuel Crispeanu pe numele lui, care a intrat in folclorul universitar la inceputul anilor 2000. Era pe atunci, daca va amintiti, moda pliculetelor cu praf alb, banuite "teroriste". Se crease pe mapamond obsesia antraxului "postal", menit sa te transforme, prezumtiv, in leguma…