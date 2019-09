Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre palate se muta la Curtea Constitutionala,dupa ce seful statului a respins propunerilor de interimari facute de Viorica Dancila.CCR a inregistrat sesizarea Guvernului privind un posibil conflictul juridic cu presedintele Iohannis CCR a stabilit data de 11 septembrie ca termen de transmitere…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca nominalizarea lui Teodor Melescanu de catre social-democrati pentru functia de presedinte al Senatului a fost o incercare a premierului Viorica Dancila de a „rupe” ALDE, de unde ar fi urmat sa plece catre PSD alti 15 senatori si deputati. Acesta…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu este una dintre variantele PSD pentru sefia Senatului, sustin surse politice pentru Adevarul. Conditia pusa de premierul Viorica Dancila: Melescanu sa rupa cativa parlamentari de la Tariceanu, care ulterior sa sprijine Guvernul in Parlament la votul de restructurare si…

- Problema interimarilor a fost ridicata in ședința Comitetului Executiv, iar Viorica Dancila a afirmat ca va merge la Curtea Constituționnala pentru a fi rezolvata situația, in cazul in care șeful statului va respinge interimarii propuși de PSD, conform Mediafax. Președintele Klaus Iohannis…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu îi transmite președintelui Klaus Iohannis sa citeasca atent Constituția atunci când va aproba propunerea de remaniere, dupa ce Viorica Dancila a transmis la Cotroceni propunerile pentru miniștri interimari, susținând ca este nevoie de aprobarea…

- Dupa trei ani de alianta in Guvern si in Parlament, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat-o pe sefa PSD, Viorica Dancila, ca partidele lor nu mai pot conduce tara impreuna. „Coaliţia funcţiona defectuos”, a spus luni seara Tăriceanu. Iniţial s-a supărat…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca PSD și ALDE vor depune, în actuala sesiune parlamentara, o inițiativa legislativa de modificare a Constituției, "în sensul votului dat la referendum". Liderul ALDE a spus ca una dintre întrebarile de la referendum nu poate…