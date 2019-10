Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, a anuntat premierul Viorica Dancila,…

- Guvernul discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania,

- "Discutia s-a concentrat indeosebi pe cooperarea romano-britanica in perioada imediat urmatoare, in contextul marcat de evolutiile privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Demnitarul roman a reconfirmat interesul Romaniei pentru o iesire ordonata a Regatului Unit. In context, ministrul…

- Guvernul britanic anunța introducerea unui plan de reglementare a sederii temporare in UK, in cazul in care nu va exista un acord privind Brexit, renunțand astfel la blocarea liberei circulații a cetațenilor UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului condus de Boris Johnson, cetațenii UE care vor sosi…

- Klaus Iohannis a subliniat, intr-o convorbire telefonica la solicitarea partii britanice, ca „cetatenii, atat cei europeni din Marea Britanie, cat si cei britanici din UE 27, trebuie sa ramana o prioritate, scopul fiind acela ca, indiferent de scenariul spre care vor evolua negocierile, efectele negative…

- 'Am avut o discutie telefonica cu negociatorul sef Michel Barnier. Am impartasit acelasi punct de vedere in ce priveste importanta unei actiuni comune a celor 27 de state membre alaturi de negociatorul sef pentru a apara si proteja drepturile cetatenilor UE/romani care traiesc in Marea Britanie',…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca a discutat cu negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanta protejarii drepturilor cetatenilor romani, precum si ai Uniunii Europene, care traiesc in Marea…

- Marea Britanie va institui controale stricte la frontiere imediat dupa iesirea din Uniunea Europeana, programata pe 31 octombrie, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului Boris Johnson.Priti Patel, noul ministru britanic de Interne, a elaborat planuri care prevad instituirea controalelor…