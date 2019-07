Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Foto| Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce o mașina a fost spulberata de tren Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce mașina o a fost spulberata de…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Trafic BLOCAT la ieșirea din Alba Iulia spre șoseaua de centura, pe strada Marașești. Barieria de la trecerea la nivel cu calea ferata s-a defectat Din cauza unei avarii la bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, spre șoseaua de centura…

- Accidentul de la trecerea la nivel cu calea ferata de la Fersig, produs acum cateva zile, in urma caruia un tanar de 20 de ani și-a pierdut viața redeschide discuția legata de semnalizarea acestor treceri. In locul in care s-a produs accidentul exista doar crucea Sfantului Andrei. In condiții de ceața…

- In data de 10.07.2019, in jurul orei 09:00 lucratorii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost sesizați telefonic prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in pasajul de trecere la nivel cu calea ferata din halta Lunca Moților – traversare a DN 76 peste liniile de cale ferata ale…

- Dintre cei care au ramas fara permisul de conducere, 23 au fost sanctionati pentru ca au depasit coloana oprita la trecerea la nivel cu calea ferata, iar doi nu au respectat trecerea la nivel cu calea ferata. In urma actiunii, politistii au dat 229 de sanctiuni contraventionale, au retinut 31 de permise…

- CFR Infrastructura publica, luni, imagini cu un sofer din Bucuresti care traverseaza calea ferata printre barierele coborate si precizeaza ca de multe ori se inregistreaza cazuri similare. ”O astfel de inconstienta pune in pericol nu doar vietile conducatorilor auto, ci si vietile a mii de oameni…

- Un sofer din Capitala a ignorat semnalizarea de la trecerea la nivel cu calea ferata si a fortat traversarea. Imaginile in care soferul traverseaza neregulamentar trecerea la nivel cu calea ferata au fost surprinse de camerele de supraveghere si filmuletul a devenit rapid viral.

- Municipiul Bistrita are in derulare executia lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata de la intersectia str. Drumul Dumitrei Vechi, str. Colibitei si str. Andrei Muresanu, lucrari care fac parte din obiectivul de investitie "Creare acces auto intre strada Artarilor si str. Colibitei,…