- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 09:00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei.

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca este nevoie ca Guvernul sa modifice Legile justiției printr-o ordonanța de urgența in maximum trei zile de la apariția in Monitorul Oficial a modificarilor la legea privind Statutul magistraților.„De la data publicarii…

- In cadrul unui interviu acordat RFI, deputatul USR Stelian Ion a sustinut ca "Executivul condus de Viorica Dancila ar trebui sa includa in OUG pe justitie TOATE recomandarile facute de expertii Comisiei de la Venetia". Deputatul mai afirma ca recomandarile Comisiei de la Venetia ne au impus vreo opt…

- ”Am avut o intrevedere cu conducerea Comisiei de la Veneția, a durat o ora și jumaate și a fost foarte buna. A coincis cu momentul in care CCR a trimis, la promulgare, legea de modificare a legii 303. A durat 3 ani de zile, nu cred ca poate sa spuna ca nu a fost o dezbatere.Am mers la Comisie…

- Tudorel Toader a avut o intalnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția și a anunțat ca a primit acceptul ca Guvernul sa emita o OUG pentru modificarea legilor justiției.”Am avut o intrevedere cu conducerea Comisiei de la Veneția, a durat o ora și jumaate și a fost foarte buna. A coincis…

- Uniunea Salvati Romania (USR) precizeaza ca prin decizia cu privire la modificarile aduse Legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor, Curtea Constitutionala a ignorat recomandarile Comisiei de la Venetia, USR anuntand totodata ca va initia in procedura de urgenta modificarea legilor justitiei…