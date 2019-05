Guvernul va aproba proiectul de Cod administrativ prin ordonanta de urgenta dupa alegerile europarlamentare, cel mai probabil intr-o sedinta din luna iunie sau iulie, a anuntat marti prim-ministrul Viorica Dancila.



"Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau sa ii asigur pe toti primarii, indiferent de culoare politica, pentru ca vor beneficia toti, ca voi da Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, pentru ca am convingerea ca acesta va aduce ordine in sistemul administrativ", a declarat Dancila, intr-o conferinta de presa sustinuta…