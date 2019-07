Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

- Astazi, 23 iulie 2019, la Palatul Victoria, a avut loc reuniunea Grupului de lucru interministerial mixt Romania ndash; Republica Moldova, cu participarea ministrilor desemnati de cele doua parti. Grupul de lucru interministerial mixt Romania ndash; Republica Moldova a fost constituit urmare a acordului…

- In cadrul vizitei oficiale in Romania, prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu șefa Executivului Romaniei, Viorica Dancila, la Palatul Victoria. In cadrul intrevederii, au fost discutate subiecte ce țin de parcursul european al Republicii Moldova, construcția și darea in…

- Romania va ramane cel mai sincer sustinator al eforturilor Republicii Moldova in parcursul european, a declarat marti prim-ministrul Viorica Dancila, dupa intalnirea cu omologul moldovean, Maia Sandu. "Apreciez in mod deosebit interesul doamnei prim-ministru si al Guvernului pe care-l…

- Seful statului a primit-o la Palatul Cotroceni pe Maia Sandu, premierul moldovean. La finalul intrevederii, presedintele Iohannis a precizat ca aceasta este prima vizita externa a premierului Maia Sandu, dupa preluarea mandatului. 'Este foarte important si simbolic faptul ca aceasta prima vizita…

- Un anunt sec despre vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, in 2 iulie a.c. in Romania la invitatia presedintelui Klaus Iohannis a trecut neobservat in presa romaneasca. Desi aceasta vizita are un rol esential in batalia diplomatica ce se desfasoara in prezent pentru Republica Moldova.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului de prim-ministru- arata un comunicat al Executivului de la București. Comunicatul, emis duminica, conține și invitația adresata…

- Grupul PPE din Parlamentul European sustine noul Guvern al Republicii Moldova, considerand ca executivul condus de Maia Sandu este unul legitim, care a fost investit respectand toate legile din Republica Moldova si toate normele democratice internationale, potrivit unei declaratii preluate de europarlamentarul…