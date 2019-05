Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca anuntul Institutului National de Statistica privind cresterea economica din acest an ii contrazice pe cei care au spus ca ”Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca este un esec al guvernarii”. ”Cred ca aceasta abordare nu face bine…

- Sanatatea este o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Guvernul Romaniei a alocat Ministerului Sanatații, in acest an, un buget istoric, 50 de miliarde de lei, pentru a repara greșelile comise de PDL, azi PNL, care a inchis spitalele, privand romanii de un drept fundamental. Prin fondurile alocate…

- Dotari in valoare de 32.170.000 de lei ar urma sa ajunga, in 11 spitale din județul Prahova, in 2019, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in timpul vizitei efectuate luni dupa-amiaza, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești. Aceastei unitați sanitare i-a fost alocata, de altfel, cea mai mare…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu spune, dupa criticile presedintelui Klaus Iohannis la adresa PSD, ca prima lege data de Guvernul PSD-ALDE se referea la cresterea pensiilor, a salariilor, a burselor studentesti, transport gratuit pe CFR, nu la Justitie, asa cum afirma seful statului, carui…

- „Fondul suveran e metoda TelDrum. TelDrum a fost proprietatea Consiliului Județean și a devenit proprietatea lui Dragnea. Fondul suveran e TelDrum la nivel național (…) Este exact metoda TelDrum: privatizam, dar privatizam la cine vrem noi și la o zecime de preț”, a spus Ponta la Timișoara.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, includerea pe lista proiectelor strategice pentru a fi dezvoltate in parteneriat public-privat a unei cai ferate de mare viteza Ploiesti-Suceava, pe o distanta de “Numarul proiectelor de investitii strategice…

- „Indraznesc sa spun lucrul acesta: PSD este acaparat in țara. Este acaparat din toate parțile, inclusiv coaliția PSD-ALDE. Și din aceasta cauza, nu exista suficient de mult timp pentru politica externa, pentru felul in care Guvernul iși promoveaza acțiunile din țara in strainatate. Oameni care vin…