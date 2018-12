Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la Zagreb, o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, in cadrul careia a afirmat ca in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, Romania conteaza pe sprijinul tuturor statelor membre, precum Croatia, pentru ca acest…

- UPDATE – ora 14:25 Premierul Viorica Dancila a avut, luni, la Zagreb, o intrevedere cu omologul croat, Andrej Plenkovic, cu care a discutat despre relatiile economice si comerciale dintre cele doua state, dar si despre preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene incepand cu…

- Premierul Viorica Dancila participa, luni, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului sefilor de guverne din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE), potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in marja acestei reuniuni, prim-ministrul Viorica Dancila va avea intrevederi…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si-a depus demisia, dupa sedinta de Guvern de vineri. Demisia lui vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, a declarat, la Antena 3, ca…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut marți, 30 octombrie 2018, o intrevedere cu Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o in Romania, cu ocazia participarii la Conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele...

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...