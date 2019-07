Stiri pe aceeasi tema

- Romania este un partener esential al Frantei in regiune, a subliniat, vineri, ambasadoarea Michele Ramis, la receptia oferita de 14 iulie - Ziua Nationala a Republicii Franceze. Diplomatul si-a sustinut discursul atat in limba franceza, cat si in limba romana. La receptia de Ziua Frantei participa si…

- Cea mai mare parte a exporturilor romanesti se indreapta catre tarile din Vestul Europei, Franta, Germania, Italia si Regatul Unit absorbind 57% din bunurile si serviciile catre Uniunea Europeana si 44% din totalul exporturilor (adica aproximativ 37,2 miliarde de euro pe parcursul anului 2018), rezultand…

- Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 1,34 milioane de vehicule, fata de 1,35 milioane de unitati…

- Michele Ramis, ambasadorul Frantei in Romania: „De ce aceasta cerere (a lui Robert Schuman – n.r.)? Pentru ca Franta si Germania, inamici dintotdeauna, au avut conflicte seculare, care au facut ca intreaga lume sa intre in doua conflicte mortale. Prin urmare, ca rezultat al acestor tragedii, Franta…

- Ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis, explica, in contextul reuniunii Consiliului European de la Sibiu, de ce este importanta Uniunea Europeana și cum ar trebui sa se apere de provocarile interne și externe.Ramis a explicat și cum a luat naștere UE in 1950, cand Robert Schuman,…

- Ministrul Valer-Daniel Breaz a declarat marti, dupa reuniunea informala de la Bucuresti a ministrilor Culturii din Uniunea Europeana, ca o actiune exacta in vederea restaurarii catedralei Notre-Dame nu a fost stabilita, insa UE va furniza idei si va ajuta autoritatile franceze cu voluntari, relateaza…

- Aderarea Romaniei la moneda euro reprezinta un adevarat proiect de tara pentru succesul caruia este nevoie de sprijinul intregii societati, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "Aş compara adoptarea de către România a monedei unice europene cu alte proiecte care au schimbat…