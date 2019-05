Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor naționale și asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum și radicalizarea discursului public, contribuie la dezbinarea societații și aduc grave prejudicii de imagine Romaniei. “Am purtat și voi purta intotdeauna cu mandrie ia naționala,…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decența in ceea ce privește promovarea mesajelor in spațiul public și la respectarea valorilor și simbolurilor tradiționalePremierul Viorica Dancila face apel la decența in promovarea mesajelor in spațiul public și la respectarea valorilor și simbolurilor…

- Cererile de finantare a parteneriatelor pentru comercializarea produselor agricole si pomicole prin lanturile scurte de aprovizionare se pot depune pana la 30 iunie 2019, termenul fiind astfel prelungit cu doua luni, potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR)…

- „Vreau sa va spun faptul ca, in ceea ce priveste datul demisiilor, exista o coada atat de mare la care sunt aliniate atat de multe persoane si, in momentul in care imi va veni si mie randul, probabil mi-o voi da. Acord intotdeauna prioritate celor dinaintea mea la coada. (...) Imi vine putin sa zambesc…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut, miercuri, tuturor ministrilor ca, inainte sa propuna Guvernului acte normative spre adoptare, sa organizeze din timp consultari cu toate partile interesate. "Cer tuturor ministrilor sa organizeze consultari cu toate partile interesate, din timp, inainte…

- "Astazi sper ca cei care au nemulțumiri, care au ieșit in spațiul public și și-au exprimat aceste nemulțumiri, sa vina la aceasta intalnire la Palatul Victoria, sa vedem care sunt problemele pe care nu le agreeaza, cum le justifica și apoi vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau…

- Premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari referitoare la ordonanta 7/2019, care aduce modificari legilor justitiei. "In primul rand voi asculta care sunt nemultumirile si argumentele care stau in spatele acestor nemultumiri. Am facut aceasta intalnire astazi si sper ca cei care au nemultumiri…