- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, ca in ședința de Guvern de marți se va lua in discuție și ajutorul financiar de aproape 8,2 milioane de euro de care Romania va beneficia pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamitațile naturale produse in vara anului trecut, conform Mediafax.Citește…

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerul Romanilor de Pretutindeni pentru bursele acordate elevilor etnici romani din Ucraina. Executivul a decis alocarea a inca 3.000.000 de lei pentru suplimentarea numarului de burse pe care MRP le acorda elevilor etnici romani din Ucraina care studiaza in limba…

- Aplicatia de e-hailing Yango, parte a grupului Yandex, a fost lansata joi in Bucuresti, Romania fiind a cincea din Uniunea Europeana unde acest serviciu este disponibil. Aplicaţia operează în prezent în 16 ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, iar, în…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevăzut să crească…

- Sergei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a declarat, marți, ca este mulțumit de reluarea dialogului cu premierul Viorica Dancila, în calitatea sa de președinte interimar al PSD, dupa ce PES a înghețat relațiile cu social-democrații din România la începutul…

- Marea Neagra contine cea mai mare densitate de deseuri produse de om si ajunse in mediul marin, din Uniunea Europeana, iar 90% din aceste deseuri constituie plastic, a declarat seful Directiei Generale MARE a Comisiei Europene, Joao Aguiar Machado, in mesajul transmis vineri participantilor la conferinta…

- Romania va beneficia de 8,192 milioane euro, sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamitatile naturale produse in vara anului 2018. Comisia Europeana a aprobat aplicatia depusa de Romania prin care a solicitat ajutor financiar…

- Liderii europeni au avertizat Guvernul de la București asupra modificarilor in domeniul justiției, insa coaliția PSD-ALDE a acuzat un dublu standard. Totodata, un Eurobarometru al CE arata ca doar 40% dintre romani au o percepție buna asupra independenței justiției, fața de media UE, care e la 56%.Citește…