Dăncilă: Este necesară o analiză complexă a profesionalismului celor care sunt implicaţi în apărarea cetăţenilor Premierul Viorica Dancila a declarat marti la sediul MAI ca este necesara o analiza complexa a profesionalismului celor care sunt implicati in apararea cetatenilor, in contextul tragediei de la Caracal, mentionand ca a discutat cu sefii de arme din MAI despre masurile care se impun, dar si despre ce trebuie facut pentru ca astfel de lucruri sa nu se mai repete. "Este necesara o analiza complexa a profesionalismului celor care sunt implicati in apararea cetatenilor. Ne vom asuma si acest obiectiv, pentru ca avem aceasta datorie atat fata de cetateni, cat si fata de profesionistii din Ministerul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

