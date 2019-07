Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca decizia ca partidul sa aiba candidat propriu la alegerile prezidentiale a fost luata in Comitetul Executiv cu majoritate de voturi, nu a fost decizia sa. Dancila spune ca a vorbit la telefon cu Calin Popescu Tariceanu pe aceasta tema si va avea…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, intr-o conferinta de presa la Mehedinti, ca nu ea, ci partidul a hotarat sa mearga pe varianta unui candidat propriu la alegerile prezidentiale si ca urmeaza sa se intalneasca cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si sa discute despre acest subiect.…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.),…

- ​Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stânga sa câstige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante între PSD, ALDE si Pro România."Solutia unica este una singura, câstigatoare,…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca cea mai buna solutie pentru actuala coaliție la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE, care sa fie susținut și de catre Pro Romania, transmite Agerpres. Tariceanu a confirmat ca a avut o discuție pe aceasta tema…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor Ponta. "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru…