Stiri pe aceeasi tema

- Educatia este sansa fiecaruia la evolutie, iar succesul individual aduce beneficii intregii comunitati, este mesajul transmis de premierul Viorica Dancila, vineri, de Ziua Mondiala a Educatiei. Ea spune ca prin fiecare ciclu de invatamant absolvit, prin cursuri de calificare, programe de internship…

- Guvernul aproba in ședinta de joi un set de reglementari care sa faca mai eficienta procedura insolventei dar și un set de masuri sociale pentru mamele cu venituri mici și pentru incadrarea in munca a șomerilor, a anunțat prim-ministrul Viorica Dancila. De asemenea Guvernul aloca bani pentru sistemul…

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa AGERPRES ca limba romana si Romania "nu sunt de negociat" si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. Citește și: SURSE Euractiv -…

- Consiliul Județean Timiș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș vor sprijini in acest an organizarea Zilei Mondiale a Curațeniei (World Cleanup Day), care se va desfașura in data de 15 septembrie. Evenimentul este organizat la nivel național de Asociația Let ‘s Do It, Romania! și…

- Eugen Tomac, președintele PMP, susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la scrisoarea adresata de Viorica Dancila conducerii Comisiei Europene, ca este un demers care izoleaza Romania pe plan extern,"O țara izolata pentru liniștea unor borfași Romania ajunge, din nou, din nefericire…

- Gafele din ultima vreme facute de catre Viorica Dancila au atras atenția presei internaționale. Politologul Cristian Parvulescu considera ca șirul lung de gafe facute de premier risca sa slabeasca increderea partenerilor straini in Romania, dar nu crede ca erorile comise de premier ar putea atrage o…

- APAH-RO: Testarea și tratarea trebuie sa fie obiectivele Romaniei pentru eliminarea hepatitelor Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitelor prin mai multe acțiuni de testare și informare desfașurate in toata țara. La nivel…

- Guvernul a anunțat ca va cere ajutorul Comisiei Europene, dupa inundațiile din ultimele saptamani care au afectat Romania. Partidul Ecologist Roman a transmis o solicitare Guvernului prin care cere, printre altele, ”sa declarați prin hotarare a Guvernului ca zone puternic poluate in toate spațiile…