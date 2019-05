Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Cluj, ca va avea o noua discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii unui ambasador in Israel, amintind ca tara noastra nu are ambasador nici in Canada, nici la Bruxelles.



"Normal ar fi sa avem ambasador si in Canada, pentru ca stiti foarte bine cu vizele romanilor, normal ar fi sa avem ambasador la Bruxelles, pentru ca detinem Presedintia rotativa a Consiliului UE. Normal este sa avem un ambasador si in Israel - un partener strategic cu care avem relatii bilaterale, comerciale si economice foarte bune. In martie anul trecut,…