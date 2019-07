Dăncilă: E NORMAL ca fiecare social-democrat să-l viziteze pe Dragnea „Nu am fost. Uman, cred ca e normal ca fiecare dintre noi sa dea dovada de un aspect pozitiv și, daca va fi sa il vizitez pe președintele Dragnea, eu cred ca fiecare coleg va face asta. A condus acest partid și fiecare președinte al acestui partid, cu bune cu rele, a condus o perioada acest partid”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

