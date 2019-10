Dancila e atat de sigura ca nu trece motiunea de cenzura incat anunta ca vineri va fi aprobata rectificarea bugetara Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta.



"Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate in intreaga tara", a afirmat duminica prim-ministrul, la Husi.



Viorica Dancila s-a declarat convinsa ca motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota joi in Parlament, nu va trece, sustinand ca se bazeaza pe responsabilitate parlamentarilor atat de la PSD, cat si de la alte partide politice, care isi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

