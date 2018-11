Poloneza Radwanska s-a retras din tenis

Jucătoarea poloneză Agnieszka ”Aga” Radwanska s-a retras din tenis. Sportiva a postat în urmă cu câteva minute anunțul trist. „I’d like to share with you one of the most important decisions of my life. Today, after 13 years of playing tennis competitively, I have decided to end my career.” @ARadwanska announces her retirement… [citeste mai departe]