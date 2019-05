Stiri pe aceeasi tema

- Comentand protestele cu care a fost intampinata, in ultimele doua zile, la Cluj, Arad și in Timiș, premierul a susținut ca romanii trebuie "sa se manifeste civilizat", mai ales ca la București se afla "și presa din alte state europene și nu vrem sa dam o imagine Romaniei care nu este conforma cu realitatea".…

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, o atentionare cod galben de ploi in județele Arad și Timiș, transmite Mediafax. De asemenea, județul Cluj este sub cod portocaliu de ploi. Vor fi frecvente descarcari electrice, averse 30-35 l/mp si grindina. ...

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca ii transmite premierului Viorica Dancila ca articolele din Codul Penal și din Codul de Procedura Penala, modificate de Parlament și declarate constituționale de CCR, nu pot fi negociate cu Frans Timmerman și cu „alți…

- Delgaz Grid este distribuitorul licențiat de gaze naturale in 20 de judete din partea de nord a Romaniei (Cluj, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Salaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț si Bacau) si de energie electrica…

- Crescatorii de ovine vor avea conturile pline in saptamanile urmatoare. Din valorificarea mieilor sacrificati de Paste, dar mai ales din exportul acestora. Cresterea si exploatarea ovinelor este o preocupare deosebita a maramuresenilor pentru pastrarea si marirea efectivelor de ovine, precum si a cresterii…

- Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat joi, 28 februarie pe mai multe strazi din Alba Iulia Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand…

- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri la ora. In restul tarii se anunta ploi, ninsori si lapovita, dar si intensificari temporare ale vantului. Vizata de codul galben de zapada si viscol…