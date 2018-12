Ion Mociolca, Ion Spanu, Mihai Valentin Popa și Mihai Mohaci au demisionat, luni, din PSD și s-au inscris in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.

Actualul prim-ministru al Romaniei ii raspunde lui Victor Ponta.

"Nu are puterea Victor Ponta sa ia mulți parlamentari din PSD. E pacat ca un fost premier se ocupa cu așa ceva. Ar trebui sa aiba un alt comportament. E un lucru trist, nu vreau sa raspund atacurilor. E un mod de a acționa care nu ii face cinste. Nu vreau sa raspund la atacuri. Nu vreau sa vin cu un to do list de la Bruxelles, vreau sa reprezint Romania cu demnitate.",…