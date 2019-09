Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanții companiilor americane interesate de oportunitați de afaceri oferite de economia romaneasca. Premierul a vorbit despre consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.La intrevedere…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, context in care a fost semnat un Memorandum de de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear civil. „Memorandumul este rezultatul…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat, la dezbaterile de luni, ca Alexandru Petrescu susține ca a contribuit la strategia digitala a Europei, in timp ce Romania este pe ultimul loc la acest capitol, lucru injositor pentru un ministru, anunța MEDIAFAX.Citește și: O femeie a fost legata azi…

- "Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placuta ocazie de a evoca relatia stransa și dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliați ai sai. Implementarea obiectivelor majore ale Parteneriatului Strategic bilateral raspunde interesului Romaniei…

- "Multumesc in primul rand Parlamentului Romaniei pentru ca ieri a aprobat, asa cum cere legea in cazul achizitiilor care depasesc 100 de milioane de euro, initierea de catre in Ministerul Apararii Nationale a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie pentru un pachet de cinci avioane…