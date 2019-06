Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Liviu Dragnea i-a cerut, dupa rezultatele slabe inregistrate la alegerile europarlamentare, sa nu renunte la guvernare, pentru ca PSD trebuie sa indeplineasca ceea ce le-a promis romanilor. "Am avut o discutie chiar in seara in care s-au anuntat rezultatele alegerilor, impreuna cu mai multi ministri am mers la sediul din Baneasa pentru a astepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo cand s-au dat primele exit-polluri si cand am vazut, de fapt, ca am obtinut un rezultat slab la alegerile europarlamentare. (...) Am discutat in aceeasi seara, duminica…