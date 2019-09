Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Argeș Șerban Valeca a declarat ca Opoziția ar trebui sa inițieze mai intai moțiunea de cenzura inainte ca noua structura a Guvernului sa fie votata in Parlament, pentru a "a nu se mai scunde dupa deget".Intrebat daca ar trebui amanat votul de incredere pentru Guvern in Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Mamaia, ca are credinta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece pentru ca in Parlament sunt “oameni de buna credinta”. In plus, nu exista alternativa, a spus premierul potrivit Agerpres. “Legat de cedarea guvernarii, nu o sa plecam…

- "Categoric nu voi pleca", a declarat joi Viorica Dancila atunci cand a fost intrebata de ziariști daca va demisiona in cazul in care guvernul nu va trece de votul de incredere din Parlament cerut de Constituție in cazul schimbarii structurii politice a executivului. "Daca nu primim votul de…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Ludovic Orban a declarat ca votul de incredere al Parlamentului pe care guvernul Dancila e obligat sa il ceara dupa plecarea ALDE și schimbarea compoziției politice a Executivului, nu inseamna, automat, ca pica Guvernul: ”Nu exista nici o prevedere constituționala sau decizie a CCR care sa spuna ca,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in urma cu putin timp schimbarile din Guvernul pe care il conduce: Printre cei care au fost nominalizați la o funcție in cabinetul Dancila se afla Mihai Fifor pentru șefia Ministerului de Interne, pe care acum il conduce ca interimar, senatorul PSD Șerban Valeca la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la sosirea la ședința CEX PSD din Parlament, ca nu se va rupe coaliția de guvernare. Intrebata daca nu i se pare ca ALDE are pretenții prea mari, Dancila a raspuns: „Nu. Mereu trebuie sa existe un diaoo si sa existe o negociere. Nu se rupe coalitia”. ALDE a…