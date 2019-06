Dăncilă, după CEx: Am recunoscut, am spus asta! - Le-ati spus colegilor ca cei care vor vota aceast[ motiune de cenzura risc[a sa fie exclusi din PSD. Este acesta un alt mod de abordare pentru ca ati spus ca va doriti un alt mod de abodare fata de cel al fostului presedinte al partidului? "Am spus acest lucru si recunosc, dar excluderea nu o face președintele partidului. Risca sa fie exclusi de organizatiile lor pentru ca eu am convingerea ca fiecare primar din judetul respectiv are proiectul cu care a venit in fata cetatenilor in comunitatea in care a candidat. Multe dintre aceste proiecte sunt legate de programul de guvernare, de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

