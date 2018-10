Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a votat, sambata dimineata, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, ea afirmand ca tema familiei este una importanta pentru toti si ca ea a votat pentru valorile in care crede. Dancila a mai spus ca aceasta consultare este expresia democratiei…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat in ședința de joi ca Guvernul a luat masuri pentru referendumul care va avea loc sambata și duminica, dand asigurari ca instituțiile iși vor face datoria.„Guvernul a luat toate masurile necesare. Autoritațile sunt in calendarul propus, in ceea ce privește…

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat, luni, ca deși a votat impotriva susținerii lui Liviu Dragnea, la CexN de vinerea trecuta, minoritatea trebuie sa se supuna majoritații și ca indiferent de ce parte sunt situați, toți membrii partidului iși doresc continuarea guvernarii, relateaza Mediafax.

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Anunț important pentru toți bugetarii din Romania. Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis menținerea in anul 2019 a voucherelor de vacanța in valoare de 1.450 de lei, scrie Mediafax.„Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei masuri…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu oficialii europeni de la Bruxelles despre protocoalele de colaborare dintre institutiile din justitie cu serviciile secrete, precizand ca vicepresedintele CE Frans Timmermans a spus ca este un lucru grav, iar presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker,…