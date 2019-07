Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza faptul ca premierul de la Sofia a anuntat ca si Bulgaria o va sustine pe Kovesi, Tudorache a raspuns: "O vedem intr-o nota foarte pozitiva. Asta ne asteptam sa se intample acum. Faptul ca Franta a dat acest semnal politic de sustinere…

- La primul vot asupra candidaturii lui Kovesi, ambasadorul Bulgariei la UE a votat impotriva, insa schimbarea regulilor de pe scena politica de la Bruxelles a determinat Sofia sa-si reevalueze pozitia. Potrivit sursei citate, in urma cu cateva zile, Guvernul francez a anuntat ca va sustine…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica avuta vineri,ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European și o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru aceasta funcție,anunța Administrația Prezidențiala.Imediat…

- Votul romanilor din 26 mai a lasat fara legitimitate politica Guvernul PSD – ALDE – UDMR condus de Viorica Dancila. In mod normal, avand in vedere rezultatele catastrofale obtinute de cele trei partide din arcul guvernamental, Premierul ar fi trebuit sa-si dea demisia din functie. Avand in vedere…

- Guvernul are in vedere constructia de noi spitale si dotarea lor cu aparatura necesara, pe langa cresterile salariale decise pentru medici si personalul medical, a declarat premierul Viorica Dancila, vineri, dupa ce a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. Ea a fost intrebata care este parerea…

- Fostul președinte Traian Basescu avertizeaza ca riscul invalidarii referendumului este mare, in condițiile in care prezența la urne va fi de aproximativ 35 la suta.Intrebat, joi, la Ploiești, intr-o conferința de presa, ce preconizeaza la alegerile europarlamentare și la referendumul din 26…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca anuntul Institutului National de Statistica privind cresterea economica din acest an ii contrazice pe cei care au spus ca ”Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca este un esec al guvernarii”. ”Cred ca aceasta abordare nu face bine…

- "Ceea ce a reliefat Institutul National de Statistica astazi, respectiv o crestere economica de 5% in primul trimestru al anului 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata (...) ca toti cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca este un esec al guvernarii, sunt contrazisi…