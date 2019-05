Dancila, dupa aducerea in tara a lui Mazare: Justitia si-a facut datoria. Nu vreau sa leg aceasta actiune de vot

Stiri pe aceeasi tema

- Extradarea atat de rapida a lui Radu Mazare din Madagascar demonstreaza ca justiția chiar iși face treaba, iar statul de drept funcționeaza in Romania, a declarat premierul Viorica Dancila. „Justiția trebuie sa iși faca datoria. Și-a facut datoria chiar foarte prompt și acest lucru trebuie sa fie privit…

- Incepand prin a spune ca nu are de gand sa faca un pas inapoi, desi, crede ca a fost “cel mai atacat prim-ministru de dupa 1989”, si continuand prin a-i multumi “presedintelui partidului, Liviu Dragnea” pentru increderea acordata prin propunerea sa in aceasta functie, Viorica Dancila a facut, in discursul…

- Aflata la Bruxelles, sefa Guvernului s-a aflat fata in fata, la masa discutiilor, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene. Discutiile dintre Viorica Dancila si Frans Timmermans au inceput la ora 16, ora Romaniei, la intrevedere fiind prezent si George Ciamba, ministrul delegat pentru afaceri europene.…