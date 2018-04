Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.Președinția a anunțat o întâlnire surprinzatoare pentru marți, 3 aprilie, de la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii,…

Premierul Viorica Dancila a confirmat ca astazi se va intalni cu Klaus Iohannis la Cotroceni pentru o discutie legata de aplicarea Legii salarizarii unitare si efectele sale. Premierul a spus ca a vorbit cu Klaus Iohannis despre aceasta intalnire la ședința CSAT, urmand sa fie stabilita doar data.

Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost convocate marti, la Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Tema discutiei: revolutia fiscala a PSD, care a dus la diminuarea unor salarii din sistemul bugetar si a pensiilor private. Intalnirea va avea loc la ora 12.00.

Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marți, la Senat ca va raspunde in cursul zilei scrisorii care i-a fost adresata de premierul Viorica Dancila, in care șefa Executivului ii cere sa precizeze daca in perioada 2012-2018 au existat eventuale solicitari ale Comisiei Europene de informatii…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa stie daca reprezentantii Comisiei Europene au cerut detalii despre cazurile de coruptie la nivel inalt din Romania. In replica, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat azi ca va pregati un raspuns pe care il va transmite premierului Romaniei.„(...)…

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM a analizat toate cele 20 de motive invocate de Tudorel Toader pentru a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sef la DNA. Procurorii au argumentat pe 51 de pagini de ce acestea nu sunt intemeiate si "ca aspectele sesizate nu denota deficiente in exercitarea…

- A disparut bilanțul. Faimosul document scris despre care Tudorel Toader afirma marți ca nu l-ar fi primit. Dar pe care l-ar fi primit Augustin Lazar, procurorul general. Daca e sa-l credem pe cuvânt. Numai ca la bilanț doamna Laura Codruța Kovesi, dintr-un motiv de neînțeles, nu a lecturat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

Premierul Viorica Dancila spune ca il apreciaza pe ministrul Tudorel Toader, fiind un bun specialist. In ceea ce privește decizia de revocare șefei DNA, Dancila spune ca nu iși permite sa ii dea sfaturi, dar l-a invitat sa citeasca cu foarte

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Victor Ponta a marturisit la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis a fost foarte relaxat in perioada in care el a condus Guvernul, spre deosebire de actuala perioada.Citește și: Victor Ponta știe ce anunț va face Tudorel Toader: 'Dragnea i-a spus: 'Nu cereți nimic, ma duc eu la Cotroceni!''…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere ca toate acestea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca este nevoie de un proiect de reformare a Politiei Romane, dupa ce, anul trecut, institutia s-a confruntat cu unele cazuri "grave" care au pus in pericol increderea cetatenilor in institutie. Ea a adaugat ca este necesar ca politistul sa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles, scrie…

Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles.

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- Un nou scandal imens in politica romaneasca. Guvernul Viorica Dancila a decis ca nu are nevoie de paza SPP dupa ce Liviu Dragnea a aflat ca ar fi fost 'vanat' de seful institutiei, Lucian Pahonta. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu intervine in scandal si il someaza pe Klaus Iohannis sa ia…

- Președintele Klaus Iohannis și președintele PSD, Liviu Dragnea, au avut o discuție, dupa depunerea juramantului de investitura al Guvernului Dancila. Președintele confirma aceasta informație, insa nu a dorit sa dezvaluie ce au discutat.”Da, am avut o discuție”, a spus Klaus Iohannis, la intrebarile…

"Cand am facut consultarile, teoretic puteam sa chem doar coalitia majoritara. Nu am facut asa, am vrut sa cunosc opinia tuturor partidelor din Parlament. Recunosc ca mi-ar fi facut placere ca la intrebarea pusa fiecarui grup din opozitie "Ati vorbit cu ceilalti?" macar unii sa raspunda da", a afirmat

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- Zi importanta. Dupa consultarile de la Cotroceni, sunt asteptate precizarile pe care urmeaza sa le faca, in scurta vreme, Klaus Iohannis. Pe surse s-a aflat ca Viorica Dancila a ajuns la sediul Presedintiei in aceasta dupa-amiaza, la finele discutiilor avute de Klaus Iohannis, timp de patru ore, cu…

Delegatia deputatilor minoritatilor a intrat miercuri la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis. Este ultima intalnire din seria de consultari initiate de seful statului."Din delegatia grupului voi face parte eu (Varujan Pambuccian - n.r.), Ovidiu Gant, Dragos Zisopol si o sa mai fie si

- Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni cu Klaus Iohannis. Trecerea PSD in opozitie sau declansarea anticipatelor este sustinuta de USR. Din delegație fac parte: Dan Barna, Elek Levente, Vlad Alexandrescu, Florina Presada și Ionuș Moșteanu.Dan Barna a declarat, marti, ca orice…

- Dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PNL, Ludovic Orban a declarat jurnalistilor ca i-a propus sefului statului sa declanseze alegeri anticipate, insa sustin ca nu dezvaluie ce discutii s-au purtat in cadrul biroului de la Cotroceni. Liberalii sustin insa ca sunt pregatiti de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, dupa discutiile avute cu presedintele României, Klaus Iohannis, ca PNL a luat decizia de a nu participa la nicio forma de guvernarea a PSD, decizie care a fost comunicata si sefului statului.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a participat la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui premier, alaturi de colegi din PSD și ALDE. La final, liderul PSD a dezvaluit ce a discutat cu șeful statului.Liderii PSD-ALDE i-au prezentat lui Iohannis propunerea, Viorica Dancila,…

- Vizita istorica a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a picat intr-un moment total nefericit din punct de vedere politic. Pentru prima oara un premier al Japoniei, a treia putere economica a lumii, ajunge in Romania, si nu are omolog si partener de discutii, pentru ca Mihai Tudose a demisionat. In aceste…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Partidele parlamentare au fost convocate la consultari cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea noului premier, miercuri, de la ora 12.00. Prima intalnire de la Cotroceni este cu coalitia PSD-ALDE.

„Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre "penalii" din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?