Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a primit-o vineri pe Michele Ramis, ambasadorul Franței la București, aceasta fiind a doua vizita pe care o primește din partea unui ambasador, in cateva zile, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA Hans Klemm."In cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 29 mai 2019, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm. In cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politica interna, precum și aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut o intalnire cu premierul Dancila. Potrivit Guvernului, in cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Viorica Dancila a reiterat angajamentul ferm al Executivului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV. "Romania gazduieste, la Sibiu, Summit-ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important…

- Sezonul Romania - Franta a fost deschis oficial, joi seara, la Muzeul National de Arta al Romaniei, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, care a indemnat, in discursul lui, Guvernul sa investeasca „real si concret” in cultura. La deschidere au participat si numerosi oficiali, intre care ambasadoarea…

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- "In acest moment, suntem cu totii convinsi ca proiectul european are nevoie de un nou implus, de viziune de viitor si, pe baza acestei viziuni comune, de solutii pe termen lung. Romania, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului UE, are responsabilitatea, dar si sansa de a participa activ…

- "Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cu ocazia intrevederii, premierul roman si ambasadorul SUA au remarcat mentinerea si aprofundarea dinamicii pozitive a Parteneriatului Strategic bilateral. Totodata, a fost evidentiata importanta…