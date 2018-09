Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut miercuri o intrevedere cu Franziska Maria Keller si cu Philippe Lamberts, copresedintii Grupului Verzilor/Alianta Europa Libera din Parlamentul European, carora le-a prezentat situatia politica din Romania si programul de reforme…

- Problemele din PSD ar vrea sa fie rezolvate de premierul Dancila cu promisiuni de marire substanțiala a pensiilor. La ședința de Guvern de joi, 20 septembrie, premierul Dancila a întârziat 20 de minute, dar anunța ”cadouri” pentru pensionari,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a vorbit, sambata, referindu-se la incidentele violente de la protestele din Piata Victoriei, despre "fortele oculte ale statului paralel", el catalogand ceea ce s-a intampla drept "o batalie” care face dintr-un "razboi ce va continua” si a carei miza este schimbarea Guvernului,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel". "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele…

- In august incep procedurile de atribuire pentru autostrada București-Comarnic-Brașov; Anunțul a fost facut de Guvern, joi. ”Este primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania si in luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii”, a precizat Dancila,…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- ​Oamenii de afaceri și managerii romani, americani și germani, cu investiții in Romania, se declara, miercuri, „extrem de ingrijorați” de „asaltul asupra statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisa de Parlamentul de la București.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvern comuna, care ar fi trebuit sa aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila. Ingrid Mocanu comenteaza subiectul in mod ironic, facand aluzie la plangerea depusa de Ludovic Orban pe numele premierului…