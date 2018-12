Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a acuzat, joi, sindicatul condus de Ioan Radoi ca a santajat administratia companiei pentru a obtine cresteri salariale, dar ca acum aceste majorari vor fi acoperite de bucuresteni, in pretul biletelor.

- Lucian Șova, ministrul demisionar al Transporturilor, sustine ca majorarile salariale acordate angajatilor Metrorex se vor resimti in pretul calatoriilor, acuzand sindicatul de santaj.Citeste si Dragnea i-a convocat pe liderii județeni PSD la București "Nu a existat niciun motiv de…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu membrii Colegiului Comisarilor. Vezi galeria foto + 4 + 4 UPDATE. Prim-ministrul va avea miercuri…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministrii demisionari ai Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Transporturilor, Paul Stanescu si Lucian Sova, vor ramane in Executiv pana cand presedintele Klaus Iohannis va semna noile propuneri care i-au fost transmise de la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministrii demisionari ai Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Transporturilor, Paul Stanescu si Lucian Sova, vor ramane in Executiv pana cand presedintele Klaus Iohannis va semna noile propuneri care i-au fost transmise de la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministrii demisionari ai Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Transporturilor, Paul Stanescu si Lucian Sova, vor ramane in Executiv pana cand presedintele Klaus Iohannis va semna noile propuneri care i-au fost transmise de…

- Proiectul trenului care va face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda va fi finalizat si va functiona in 2020, inaintea Campionatului European de Fotbal, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la B1 TV.

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unor verificari la Metrorex privind respectarea prevederilor legale si contractuale in derularea contractului de proiectare si executie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, deficiente in implementarea…