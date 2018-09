Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti “extrem de ingrijorat de situatia din Romania”, dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila se intalneste la Bruxelles cu reprezentantii principalelor grupuri politice din Parlamentul European- Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, Alianța Liberalilor...

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- Biroul Politic al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima ședința dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, au declarat surse politice, pentru Mediafax. La BPN va participa și premierul Viorica Dancila, dar și contestatarii liderului social-democrat.

- Premierul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu presedintele Comsiei Uniunii Europene Jean-Claude Juncker si alti oficiali europeni despre legile justitiei, precizand ca le-a explicat acestora ca aceste legi sunt interne si nu afecteaza statul de drept.

