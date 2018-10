Turcan a afirmat ca singura solutie ar fi demisia premierului Dancila.

"Doamna Dancila s-a comportat la Bruxelles ca un aparator al infractorilor, a mintit in mod repetat, a plasat Romania nu numai in afara Constitutiei, asa cum procedeaza in tara, ci si in afara cadrului de integrare in UE. Pentru a stopa acest dezastru, singura solutie ar fi demisia doamnei Dancila. Daca nu se va intampla lucrul acesta, pentru ca domnia sa este o simpla marioneta a domnului Liviu Dragnea, atunci ar trebui sa se formeze o majoritate care sa opreasca acest Guvern in Parlament.

Aceste minciuni…