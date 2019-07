Stiri pe aceeasi tema

- „A ne intalni cu totii nu inseamna ca PSD o desemneaza pe Dancila, ALDE tocmai l-a desemnat pe Tariceanu si noi trebuie sa ii sustinem pe ei, cei doi zei. Daca la Dancila macar are in spate un partid cu 20%, Tariceanu e sub Pro Romania si e sub Victor Ponta in toate sondajele. Mi se pare hilar sa…

- Intrebat daca ALDE va avea discutii cu PRO Romania pentru a sustine un candidat comun, Calin Popescu Tariceanu a spus ca a discutat cu Victor Ponta pe acest subiect, dar problema este ca ALDE este la guvernare, iar PRO Romania este in opozitie. In acest context este "impropriu" ca Pro Romania sa…

- La Palatul Parlamentului a început, marți, întrunirea Biroului Politic Național al PSD ce va anunța candidatul partidului la prezidențiale, toate semnalele aratând ca numele anunțat va fi cel Vioricai Dancila. Înainte de ședința liderilor PSD, Gabriela Firea a spus ca o sa respecte…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

- Viorica Dancila. președintele PSD, Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și Victor Ponta, președintele Pro Romania, vor avea o intalnire decisiva luni, 22 iulie. Potrivit surselor politice citate de...

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Bistrita, ca urmeaza sa se intalneasca, luni, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o sustinere a candidatului PSD, la alegerile prezidentiale. Premierul a precizat ca este nevoie de aceasta discutie,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca cea mai buna solutie pentru actuala coaliție la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE, care sa fie susținut și de catre Pro Romania, transmite Agerpres. Tariceanu a confirmat ca a avut o discuție pe aceasta tema…