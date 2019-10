Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential, afirma premierul Viorica Dancila, sambata, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Profesorului. Ea afirma ca "Guvernul este pregatit sa gaseasca solutiile necesare…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, ca propuneri de noi ministri pe Dana Garbovan la Justitie, Șerban Valeca la Educatie, Mihai Fifor la Afaceri Interne si Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice. Ana Birchall este se intoarce de la Justiție, la poziția de vicepremier responsabil cu…

- MASURI… Vesti proaste pentru elevii si cadrele didactice din Vaslui si nu numai. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ieri ca programul “Merg la scoala”, prin care elevii trebuiau sa primeasca vouchere de 250 lei pentru rechizite, nu va putea fi pus in practica in urmatorul an scolar. De asemenea,…

- Guvernul va adopta, in sedinta de luni, programul de iarna in domeniul energetic, prin care se stabileste nivelul stocurilor de combustibili in vederea producerii energiei electrice, pe care producatorii trebuie sa-l asigure pana la data de 1 noiembrie 2019, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila.…

- Guvernul se reunește luni in ședința pentru a adopta rectificarea de buget, in condițiile in care saptamana trecuta aceasta a fost amanata, din cauza disensiunilor cu ALDE, partenerul de coaliție al PSD. ALDE amenința cu ieșirea de la guvernare, afirmand ca nu este de acord cu rectificarea. Aceasta…

- Guvernul a taiat bani de la ministere-cheie - Transporturi, Educatie, Fonduri Europene, Cercetare - si a redirectionat fondurile catre PNDL, programul dedicat baronilor locali. Decizia vine cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, cand mobilizarea primarilor va fi esentiala ca Viorica…

- Guvernul a taiat bani de la ministere-cheie - Transporturi, Educatie, Fonduri Europene, Cercetare - si a redirectionat fondurile catre PNDL, programul dedicat baronilor locali. Decizia vine cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, cand mobilizarea primarilor va fi esentiala ca Viorica…

- Guvernul sta din nou sub semnul interimatelor, iar in timp ce Viorica Dancila este nevoita sa caute ministrii, presedintele nici macar nu a dat unda verde revocarii Ecaterinei Andronescu de la Educatie. Si...