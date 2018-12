Dăncilă, dezvăluiri din viața privată. Ce a spus despre soțul ei Viorica Dancila a spus ca atunci cand si-a intalnit sotul nu a fost dragoste la prima vedere. Ea era eleva si el student. Au fost mai intai prieteni si apoi s-au casatorit. Premierul a spus ca nu mai are timp sa gateasca de cand a venit in Guvern și ca sotul si copiii o ajuta in gospodarie. Ea a spus ca ii place sa gateasca ciorbe si sarmale, dar nu ii ies cozonacii, motiv pentru care a renuntat sa mai faca. De asemenea, Viorica Dancila a dezvaluit ca familia este afectata de atacurile la adresa ei si crede ca familia niciunui politician nu ar trebui implicata in scandaluri. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

